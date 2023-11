Grávida, namorada de João Gomes passará por cirurgia de emergência e bolsa pode romper: ‘Pouquinho arriscado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2023 - 7:47 Para compartilhar:

João Gomes informou ao público que irá adiar o lançamento do novo CD e parte da agenda para ficar com Ary Mirelle, sua namorada, nos próximos dias. No Instagram, o cantor contou que a influenciadora digital, grávida do primeiro filho do casal, fará uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira, 9.

“Ary vai precisar fazer uma cirurgia porque o colo dela é baixo, o bebê está muito pesado e corre risco de nascer a qualquer momento. Não quero que ela fique sozinha lá, o neném pode nascer, então, não tem clima para CD. O bebê tá bem, o negócio é o colo que está muito curto e muito pesado com o neném”, informou João Gomes.

Após a notícia, Ary explicou que passará por uma cerclagem uterina, procedimento cirúrgico para reforçar o colo do útero, a fim de evitar parto prematuro ou aborto espontâneo. “Eu vou ter que fazer uma cerclagem de emergência porque você tem que fazer ela logo no início da gestação, pelas 12 semanas, e eu já estou indo para a 27ª semana. É um pouquinho mais arriscado porque a bolsa pode estourar, já que é um procedimento que empurra a bolsa”, detalhou.

Apesar do risco, a influenciadora está otimista. “Tem que fazer no começo e como eu estou fazendo meio tardio, é um pouquinho arriscado. Não estou tendo dias tão fáceis, estou me sentindo para baixo. Estou entregando nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo”, completou.

