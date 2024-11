Grávida, Megan Fox desabafou sobre aborto espontâneo em livro de poesias lançado em 2023

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 15:46 Para compartilhar:

A atriz Megan Fox, 38 anos, surpreendeu os fãs, na última segunda-feira, 11, ao anunciar que está à espera do seu quarto filho, o primeiro com seu noivo, o músico Machine Gun Kelly, 34. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um registro mostrando a barriguinha saliente, além do teste positivo de gravidez.

A estrela americana também é mãe de Noah, 10, Bodhi, 9, e Journey, 6, frutos do relacionamento com o ator Brian Austin Green.

“Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta”, escreveu a artista na legenda da publicação, no Feed do Instagram.

A felicidade de Megan pode ser uma referência ao momento doloroso que ela viveu no passado, quando sofreu um aborto. A situação foi relatada por ela em seu livro de poesias, “Pretty Boys Are Poisonous” (“Garotos Bonitos são Venenosos” em português), lançado no ano passado.

Na obra, a atriz e modelo também escreveu sobre relacionamentos abusivos e tóxicos.

No trecho em que relembra a perda do bebê, Megan descreve exames de ultrassom nas 10 semanas de gestação.

“Eu quero segurar a sua mão, quero ouvir a sua risada”, diz ela no livro. “Agora, eu tenho que te dizer adeus. Eu pagaria qualquer preço pelo resgate da alma dela”, declara.

Em entrevista na ocasião do lançamento do livro, Megan falou como o aborto espontâneo afetou ela e Kelly.

“Eu nunca passei por algo assim na minha vida. Eu tenho três filhos, então foi muito difícil para nós dois, e isso nos fez passar por uma jornada muito dolorosa juntos e tentando entender: ‘O que aconteceu?’ e ‘Por que isso aconteceu?'”, declarou ela no programa de televisão “Good Morning America”.

