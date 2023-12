Grávida, MC Mirella solta tampão e começa contagem regressiva para o parto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2023 - 10:58 Para compartilhar:

MC Mirella não deu à luz antes do Natal, como ela já imaginava. No entanto, na véspera da confraternização, a cantora, que está grávida de nove meses, levou um susto ao soltar o tampão – substância produzida naturalmente durante a gestação para fechar o colo do útero e permanecer até que o bebê esteja pronto para nascer.

No Story do Instagram, no domingo, 24, Mirella mostrou o tampão, que saiu após o banho. “Ainda pode demorar um tempinho para ela nascer. Ainda não estou com dor de contração. Sumi um pouquinho porque estava resolvendo tudo para a ceia do Natal. Quando fui tomar banho para começar a me arrumar, aconteceu isso”, explicou.

Após a ceia de Natal, a cantora compartilhou uma imagem em que o marido, Dynho Alves, beija sua barriga e iniciou a contagem regressiva para o nascimento de Serena, que deve ocorrer na terça-feira, 26.

