Grávida, Lexa está estável após diagnóstico de pré-eclâmpsia, diz boletim

Lexa segue internada, em São Paulo, após diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ela está estável, de acordo com o boletim do Hospital Santa Joana divulgado nesta quarta-feira, 22, sobre o seu quadro de saúde.

À espera da primeira filha com o noivo, o ator Ricardo Vianna, a cantora precisou ser hospitalizada às pressas, na última terça-feira, 21.

“O Hospital e Maternidade Santa Joana informa que a paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca (Lexa) está internada na Unidade Semi-Intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê”, diz o comunicado emitido pela unidade médica à imprensa.

“Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana”, finaliza o boletim.

Lexa está grávida de 6 meses de uma menina que se chamará Sofia.

Mais cedo, a equipe da cantora se pronunciou, através de comunicado nas redes sociais, sobre os compromissos firmados pela artista que estavam previstos para os próximos.

Os assessores informaram que “todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas.”