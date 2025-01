Grávida, Lexa é internada com pré-eclâmpsia: entenda a condição que afeta gestantes

Lexa, de 29 anos de idade, foi internada em São Paulo, nesta semana, após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. A cantora, que está grávida de seis meses de Sofia, sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, de 32 anos, encontra-se em estado delicado na Unidade Semi-Intensiva do hospital.

No último fim de semana, inclusive, a artista apareceu nas redes sociais para fazer um alerta. Ela publicou Stories em que aparecia com um dos olhos inchado na parte superior. Após procurar ajuda médica, a cantora tranquilizou os fãs afirmando que estava tudo sob controle.

No entanto, após a confirmação de pré-eclâmpsia, a artista usou o seu perfil no Instagram para anunciar sua saída do cargo de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro, posto que ocuparia no desfile de Carnaval deste ano.

+ Grávida, Lexa é internada em São Paulo em estado grave

“Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como Rainha de Bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha”, disse.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, a ginecologista Anne Pereira*, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explicou o diagnóstico.

“A pré-eclâmpsia é uma complicação específica da gestação que surge após a 20ª semana e é caracterizada principalmente por hipertensão arterial e, frequentemente, pela presença de proteínas na urina (proteinúria). É uma condição sistêmica, que pode comprometer vários órgãos, como os rins, fígado, cérebro e a placenta, representando riscos graves para a mãe e o bebê“, declarou.

Como saber se estou tendo pré-eclâmpsia?

Segundo a especialista, o diagnóstico é feito após monitoramento da pressão arterial e a constatação de que ela está elevada, que geralmente é acima de 140/90 mmHg.

“Além disso, ela pode estar associada à proteinúria confirmada em exames de urina. Exames de sangue e ultrassonografias são realizados para avaliar a saúde materna e fetal e monitorar possíveis complicações”, completou a médica.

Os principais sinais, que a gestante deve observar são:

pressão alta persistente;

inchaço exagerado em mãos e rosto;

dores de cabeça intensas e persistentes;

visão borrada;

dor abdominal no lado direito superior;

náuseas, vômitos e

redução do volume urinário.

Quando a pré-eclâmpsia é considerada grave?

De acordo com Anne Pereira, a pré-eclâmpsia é a fase inicial, caracterizada pela hipertensão e disfunção de órgãos sem convulsões.

“É importante acompanhamento médico para evitar a eclâmpsia, que é a evolução grave dessa condição, com crises convulsivas, representando maior risco de morte para mãe e bebê”, encerrou.

* Anne Pereira (CRM 95320-SP) é médica especializada em ginecologia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2022). Atualmente é diretora técnica I da disciplina de ginecologia do Hospital das Clínicas (HC-FMUSP).