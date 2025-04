Grávida, Joana Sanz desabafa após absolvição de Daniel Alves: ‘Obrigada, vida’

Neste sábado, 12, a modelo Joana Sanz usou o Instagram para compartilhar uma reflexão pessoal. Grávida de seu primeiro filho, fruto de um processo de fertilização in vitro, ela publicou uma foto do marido, o jogador Daniel Alves, e falou sobre os altos e baixos que viveu nos últimos meses.

“Comecei este ano muito forte a nível profissional. Eu era ruiva, mas meu padrinho me resolveu rapidamente. Treinei entre fertilizações in vitro com os melhores e no melhor lugar. As datas marcadas no calendário começaram a ficar lindas”, escreveu.

“Tenho muitos momentos mágicos não capturados em fotos, mas gravados para sempre em meu coração. Os gritos de alegria dos meus amigos e as mensagens de ‘Eu avisei’, a notícia que recebo de que não serei a única almôndega neste verão, os pratos de ensopado que preparam para mim e os inúmeros buquês de flores… Obrigada, vida, por não me deixar perder tudo o que estava me esperando”, continuou.

A publicação acontece semanas após a Justiça espanhola absolver Daniel Alves. O jogador, que havia sido condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual, foi inocentado após o tribunal considerar que não havia provas suficientes para confirmar a ausência de consentimento. A identidade da suposta vítima foi preservada.