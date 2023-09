Grávida, Jeniffer Nascimento expõe desrespeito em fila preferencial: ‘Muito surreal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 8:29 Compartilhe

Grávida pela primeira vez, a atriz Jeniffer Nascimento desabafou no Instagram sobre o desrespeito que vem sofrendo em filas preferenciais de aeroportos. Segundo ela, já viajou cerca de 12 vezes a trabalho durante a gestação e sempre enfrentou a mesma situação, fato que a deixou indignada.

“Eu sei que a maioria das pessoas grávidas não têm o hábito de viajar tanto de avião, como eu tenho viajado por motivos de trabalho. Mas quero tirar uma dúvida com vocês: quando vocês estavam grávidas, iam para a fila preferencial no aeroporto, e as pessoas passavam na frente de vocês achando que vocês não são preferenciais?”, começou a atriz.

“Sem brincadeira, eu devo ter viajado durante a gravidez umas 12 vezes de avião, e nas 12 vezes aconteceu a mesma coisa. E nunca com funcionários, sempre com pessoas que também estavam na fila preferencial”, contou.

Jeniffer disse achar “muito surreal” a situação, visto que nas redes sociais as pessoas dizem que sua barriga “está gigante”. “E as pessoas no aeroporto fazendo esse absurdo. Eu estou a fila, a pessoa chega e fala: ‘Somos na frente dela’. Eu tenho que falar: ‘Não, senhora. Eu sou preferencial também, eu estou grávida também’. Sei que antes das grávidas têm idosos de uma certa idade e ok, mas nunca é esse caso”, pontuou.

A atriz sugeriu que o desrespeito pode ser racismo estrutural. “Não é a primeira vez que eu venho aqui falar de constrangimentos que passei em aeroporto. Mas até então todos os constrangimentos que eu tinha passado em aeroporto era por causa de racismo. Então, resolvi perguntar para entender se isso é uma coisa que toda grávida passa, ou se isso é uma coisa que estruturalmente também está ligada ao racismo. Do tipo, a pessoa me vê de costas, acha que não estou grávida, mas lendo a minha imagem acha que eu estou naquela fila querendo tirar algum proveito, sabe?”, refletiu.

Por fim, ela declarou saber que “que tem gente que faz a louca mesmo, entra em umas filas que não é sua vez de embarcar, porque o ser humano é assim”. “Mas existem formas e formas de você questionar uma pessoa. Primeiro: se você é um passageiro, não é um problema seu se uma pessoa está ou não na fila preferencial não sendo preferencial. Se você se incomoda muito com isso, vá até um profissional, questione, para que esse profissional saiba apurar de uma forma educada. Diferente de tudo o que tem acontecido comigo”, ensinou a atriz.

