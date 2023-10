Grávida, Jana Kramer é hospitalizada com grave infecção durante ‘babymoon’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2023 - 14:45 Compartilhe

A cantora e atriz americana Jana Kramer, 39 anos, precisou interromper seus planos românticos ao lado do noivo, Allan Russell, após sofrer uma infecção renal que a levou a ser internada em um hospital. A famosa está grávida, à espera de seu terceiro filho.

Os dois curtiam um ‘babymoon‘, uma mistura de baby (bebê) com honeymoon (lua de mel), e que significa lua de mel que casais fazem antes da chegada do novo herdeiro.

“Bem. Nossa babymoon não saiu como planejado, mas aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar e o mais importante: o bebê está bem bem”, disse Jana em uma publicação em sua conta no Instagram no último domingo, 15, explicando que a hospitalização se deu por conta de uma infecção bacteriana grave nos rins.

“Lição número um: não ignore a dor, porque ela pode ser mais séria do que você pensa”, acrescentou ela ao destacar que as mães acabam ignoram os sinais de alerta devido aos compromissos, deixando a si mesmas em último lugar.

Ainda na publicação, Jana contou que a dor a incomodava há algumas semanas, mas ela deixou de procurar uma análise médica.

Jana Kramer atuou na série de TV One Three Hill, onde ficou conhecida por interpretar Alex Dupre. Ela começou sua carreira musical em 2010, com seu primeiro single Why Ya Wanna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jana Kramer (@kramergirl)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias