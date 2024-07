Grávida, IZA anuncia o fim de seu relacionamento com Yuri Lima

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 19:16 Para compartilhar:

A cantora IZA, 33 anos, publicou longo vídeo nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 10, anunciando o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, de quem espera seu primeiro filho.

A artista confirmou os boatos de que foi traída.

“Oi gente, aqui quem está falando é Isa. Para quem não me conhece e para quem me conhece, até para mim mesma, acho que deve estar levando um susto com esse conteúdo, porque eu sou o tipo de pessoa que, se me conhece, está cansada de saber: eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que me proteja, porque enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Sempre te disse, né?”, iniciou ela.

