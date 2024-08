Grávida, Graciele Lacerda demonstra surpresa ao descobrir sexo de bebê

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 17:23 Para compartilhar:

A influenciadora Graciele Lacerda ficou surpresa com o sexo de seu primeiro filho. Depois do chá revelação, que aconteceu na tarde de domingo, 25, a esposa de Zezé Di Camargo comentou nas redes sociais que achava que teria um menino. Apesar disso, os dois serão pais de Clara, uma menina. Também para a surpresa de Graciele, o casal ainda oficializou a relação durante o evento.

“Vou ser mãe de uma menina chamada Clara, que é uma coisa que eu sonhava desde quando eu era pequenininha”, disse, nas redes sociais. Para ela, a realização de ser “mãe de menina” é um “sinal de Deus” em sua vida.

Graciele Lacerda também explicou o significado do nome escolhido: “Clara significa luz, iluminada”. “Eu tenho certeza que ela vai trazer muita luz para a nossa vida. A gente está muito feliz”.

A mulher de Zezé revelou que pensava que seria mãe de menino, devido à escolha do marido pelo nome indígena Kaluanã: “Ainda não caiu a ficha que eu vou ser mãe de menina porque eu tinha uma dúvida, mas no fundo eu achava que era menino. Ainda mais quando o Zezé escolheu um nome com todo o significado”, disse. “É um nome forte, [cujo] significado é ‘forte guerreiro’”, finalizou.

Zezé, de 61 anos, já é pai da cantora Wanessa Camargo, 41 anos, Camilla, 38 e Igor, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo, de quem o sertanejo se separou em 2012. Já Graciele, de 43 anos, será mãe pela primeira vez. O casal está junto desde 2014.