Grávida, Gabriela Pugliesi exibe barrigão em atividade física em Miami

Da Redação 02/09/2022 - 11:54 Compartilhe

Gabriela Pugliesi exibiu o seu barrigão ao praticar atividade física em Miami, na manhã desta sexta-feira (2).manhã ensolarada em Miami. A influencer, que está grávida de 7 meses, colocou um biquíni e foi passear pela orla da cidade, que fica na Flórida.

Mais cedo, ela fez um registro logo após despertar. “Acordo com ele se virando todo. Melhor sensação do mundo”, babou a mamãe de primeira viagem, que espera o primeiro filho, Lion, com o artista plástico Túlio Dek.

Recentemente, Gabriela contou que engordou nove quilos na gestação, mas que não está preocupada com o físico. “Ganhei umas celulites também. E nunca me senti tão linda. Estou numa nova relação com o meu corpo. Sem cobrança, sem meta, só sentindo e vivendo. Nosso corpo é mágico. Vejo tudo isso como uma bênção”, garantiu Pugliesi em conversa com seus seguidores.