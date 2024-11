Grávida, filha do cantor Leandro revela nome de segunda filha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 9:36 Para compartilhar:

A dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro (1961-1998), usou as redes sociais neste sábado, 9, para compartilhar com seguidores o nome de sua primeira filha menina com o marido, Lucas Santos. Ela revelou a gravidez em 12 de outubro, no Dia das Crianças.

“I S A B E L A – Derivado do nome hebraico ‘Elisheba’, Isabela significa ‘Deus é juramento’ ou ‘consagrada por Deus’. Estamos te esperando, Isabela!”, escreveu a médica, em post no Instagram. Na foto, compartilhada em preto e branco, ela aparece abraçada ao marido e sorrindo.

Além de Isabela, Lyandra já é mãe de José, de 2 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lyandra Costa Santos Ribeiro (@lyandramotacosta)