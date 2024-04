Grávida, filha de Anderson Leonardo lamenta morte do cantor e relembra desejo de ser avô

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 14:45 Para compartilhar:

Morreu na sexta-feira, 26, Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aos 51 anos. O cantor, que estava em tratamento contra um câncer desde 2022, deixou quatro filhos, entre eles, Alessa Cristyne, que está grávida pela primeira vez. No Instagram, ela lamentou a perda do pai e relembrou o desejo que ele tinha de ser avô.

“Me ensinou tanto… Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você”, escreveu Alessa em uma série de fotos com o pai.

“Eu vou contar para a Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela. Que me xingava quando eu reclamava que ela tava me machucando. Que, quando eu chegava em casa, o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto para te contar do teu avô”, completou sobre a empolgação de Anderson com sua gravidez.

Anderson Leonardo será velado no domingo, 28 de abril, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. A cerimônia tem horário marcado das 11h às 15h.