Grávida, Fernanda Paes Leme revela como largou o tabagismo; médico alerta para risco do fumo na gestação

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 04/12/2023 - 20:42 Para compartilhar:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 40 anos, que está à espera de Pilar, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, falou sobre seu processo para parar de fumar.

A artista revelou que contou com ajuda espiritual para conseguir largar o cigarro e que a gestação veio logo após se ver livre do fumo.

“Parei de fumar pouco antes de descobrir que estava grávida… Comecei um tratamento espiritual que foi muito importante para mim… No início do tratamento larguei o cigarro. Dias depois descobri a gravidez. Aleluia, arrepiei”, revelou ela.

Vencer o vício do cigarro não é tarefa fácil, mas é fundamental durante a gravidez. A IstoÉ Gente ouviu o Dr. Roberto Debski, clínico geral pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e formado em Psicologia pela Universidade Católica de Santos, que falou sobre os riscos para a mãe e para o bebê. Mestrando no programa interdisciplinar em ciências da saúde UNIFESP Baixada Santista, Debski deu dicas de como tratar o tabagismo para ter uma gestação saudável.

“A cessação do tabagismo, tratamento para interromper o hábito de fumar, é fundamental em todas as fases da vida”, diz o médico em alerta sobre os perigos do fumo.

“Mas principalmente quando a mulher vai engravidar, é importante que ela já possa realizar um tratamento para engravidar sem fumar. Ou se ela fuma e engravidou, que ela possa ter uma ajuda médica, um tratamento para interromper o hábito de fumar na gestação”, aconselha o Dr. que pontua os perigos do fuma durante a gestação.

“Porque é um grande risco quando fuma na gestação, tanto para ela, pois a gestante ela está em uma fase diferenciada em relação à sua imunidade, ao seu metabolismo, e os malefícios do cigarro, a nicotina, o tabaco, todas as substâncias cancerígenas do fumo, são potencializadas nessa fase. E também principalmente para o feto. É muito prejudicial o cigarro, o tabagismo. A nicotina e o monóxido de carbono, eles vão aumentar o risco de abortamento, de alterações na placenta, de malformações fetais, de redução na oxigenação desse feto, alterações de crescimento, tudo isso por conta desse hábito”, esclarece ele.

Como realizar esse tratamento?

Como é senso comum, o médico aconselha buscar ajuda, já que se trata de um vício e, portanto, não é uma tarefa fácil vencer a dependência do tabaco.

“Buscar tratamento médico, conversar com obstetra que faz o pré-natal, o pneumologista, também outros tipos como o psicoterápico, grupos de cessação de tabagismo, estilo de vida saudável que pode ajudar a favorecer a interrupção desse hábito, como por exemplo atividade física leve compatível com a gestação, uma alimentação saudável. Práticas como a meditação também podem ajudar muito”, sugere ele.

O médico lembra um incentivo muito especial para a mulher parar de fumar, que é a gravidez em si.

“A própria gestação traz uma grande motivação. É um período muito propício para se largar o cigarro, porque estando grávida, ela sabe que o fumo é prejudicial. Com os tratamentos, o apoio pode ter um resultado positivo”, lembra ele.

*Roberto Debski, médico clínico geral formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, formado em Psicologia pela Universidade Católica de Santos, mestrando no programa interdisciplinar em ciências da saúde UNIFESP Baixada Santista, pós-graduado em Atenção Primária à Saúde pela Fundação Unimed, especialista em Homeopatia pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina e especialista em Acupuntura pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias