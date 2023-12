Grávida, Fernanda Paes Leme rebate críticas sobre sua aparência: ‘Nem tudo é plástica’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2023 - 9:13 Para compartilhar:

Fernanda Paes Leme está grávida pela primeira vez, e mesmo assim tem sido alvo de críticas por sua aparência. Na última quinta-feira, 30, no Instagram, a atriz e apresentadora expôs o assunto e repreendeu tais atitudes dos internautas.

“Existe uma tendência mundial de julgamentos na internet. É algo muito louco de acompanhar, principalmente quando você que é a pessoa julgada”, começou. Segundo ela, nesta semana uma publicação com algumas convidadas de seu novo programa, “Na Piscina com Fê Paes Leme”, que estreia em breve no GNT, rendeu muitos “comentários cruéis sobre aparências”.

“Falavam da boca, de plásticas, de harmonizações, coisas que absolutamente ninguém sabe, mas falam como se tivessem certeza”, listou. “Vou falar por mim, como isso é nocivo. Estou grávida, meu corpo está modificando, expandindo, crescendo e estou me sentindo lindíssima. Tenho uma equipe de maquiagem muito competente e artística que consegue me deixar diferente a cada programa, com dinamismo e beleza”, completou.

A apresentadora, então, rebateu: “Quando vocês observam mudanças nos corpos das pessoas, seja uma boca maior, um nariz mais fino ou mais largo, um olho maior ou menor, podem ser truques de maquiagem, nem tudo é plástica, não precisam comentar da forma como comentam, ofender como ofendem”.

“Sei que os comentários de ‘está na Internet tem que aguentar’ vão chegar… Bom, sim, não quero censurar ninguém, mas ter bom senso é vantajoso pra todo mundo. Não ser uma pessoa agressiva e cruel é o ideal pra não transformar um espaço de alegria em uma arena de ofensas”, finalizou Fepa.

