Grávida falou sobre pesadelo com gêmeo minutos antes de acidente fatal

Uma das três vítimas fatais do acidente envolvendo um automóvel e um caminhão que carregava cestas básicas, a jovem Márcia Gomes, de 25 anos, enviou uma mensagem para a irmã minutos antes do ocorrido, dizendo que havia sonhado que seu irmão gêmeo havia morrido em um acidente de moto. As informações são do G1.

Márcia, que estava grávida de seis meses, estava no carro com o namorado, Lucas Stuky, e a sogra, Ana Maria Lopes, que também morreram no acidente em Auriflama, no interior de São Paulo, na manhã da última terça-feira (22).

Ao G1, a irmã da gestante, Vanessa Ferreira Gomes, de 31 anos, disse que Márcia havia pedido para o irmão gêmeo tomar cuidado ao pilotar sua moto.

“Recebi a mensagem minutos antes de o acidente acontecer. Ela não chegou a escutar minha resposta. Não tive tempo de falar com minha irmã. Se eu tivesse entendido que era um sinal, teria tentado evitar o acidente”, disse Vanessa.

Nas mensagens que Márcia enviou para Vanessa, ela dizia: “Você sabe se Marcelo tá bem? Sonhei com ele. Sonhei que ele tinha sofrido um acidente de moto. E morria, irmã. Pede para ele tomar cuidado”.

Segundo a Polícia Civil, no acidente que acabou tirando a vida de Márcia, do namorado e da sogra, o motorista do caminhão invadiu a faixa contrária após tentar desviar de um pedaço de pneu que se soltou de um outro veículo, e o caminhão acabou tombando em cima do carro das vítimas.

