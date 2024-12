Grávida e em tratamento contra câncer, Isabel Veloso é internada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2024 - 11:37 Para compartilhar:

Após passar dias com os pulmões debilitados e com tosses severas seguidas de vômitos, Isabel Veloso está internada.

Nos stories do Instagram, a influencer, que está à espera do primeiro bebê, em meio a tratamento contra um câncer, explica que algo repentino aconteceu com o filho.

“Os planos não foram bem como a gente imaginava. Tutu deu um sustinho, mas amanhã ganharemos alta, se Deus quiser”, contou ela, aproveitando para tranquilizar os seguidores.

O filho de Isabel Veloso se chamará Arthur, e é fruto de romance com Lucas Borba.