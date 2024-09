Grávida e com câncer terminal, Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 22:20 Para compartilhar:

A influenciadora Isabel Veloso, 18 anos, diagnosticada com câncer terminal, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 9, o sexo e o nome do bebê que está esperando. A jovem se casou em abril deste ano com Lucas Borbas, 27, e já rebateu críticas por expor desejo de ser mãe.

Através de seu perfil no Instagram, Isabel contou que está à espera de um menino e já adiantou o nome escolhido para a criança. Ela compartilhou o clique de um par de sapatinhos azuis com uma declaração de amor ao filho, que vai se chamar Arthur.

“Arthur. Originário do celta ‘Artorius’, que significa ‘urso corajoso’, o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é ‘agraciado por Deus’. ‘Aqueles que carregam esse nome são vistos como guerreiros espirituais, capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos com a ajuda de Deus. Eles são considerados pessoas corajosas, determinadas e confiantes em sua fé'”, escreveu ela no Feed.

“Arthur, você é imensamente corajoso, e nós já percebemos isso. Eu e o papai amamos muito, muito você, Arthur. Seu nome possui um significado tão bonito; você é escolhido por Deus. Com amor, mamãe e papai”, acrescentou.

Isabel tem Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sangue, que ataca os vasos linfáticos. Diagnosticada aos 15 anos, ela fez quimioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia. Em janeiro deste ano, recebeu o diagnóstico de câncer terminal, com expectativa de mais seis meses de vida.

O casamento aconteceu em abril, pouco antes de completar 18 anos. Na ocasião, ela revelou o desejo de ser mãe e foi alvo de críticas.

A gestação foi anunciada no início de agosto.

Há alguns meses, a influenciadora enfrenta acusações de que estaria mentindo sobre ter a doença, já que ela ultrapassou a expectativa de seis meses de vida.

Sua gestação também foi alvo de ataques na web. Internautas avaliaram que seria egoísmo dar à luz uma criança que cresceria sem mãe.

