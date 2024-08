Grávida, Duda Reis passa mal e busca atendimento médico: ‘Me desejem melhoras’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 21:17 Para compartilhar:

A influenciadora Duda Reis, 23 anos, que está à espera do primeiro filho, passou mal e precisou de atendimento médico. Ela contou a seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 21, que não acordou se sentindo bem e descobriu estar com sinusite e otite avançadas.

A modelo relatou ter sentido fortes dores de cabeça e que agora precisa reforçar os cuidados com a saúde.

“Mamãe não está nada bem. Sinusite piorando muito e com uma enxaqueca que nunca tive! Vou à otorrino, hoje fico bem off, preciso me cuidar. Me desejem melhoras”, escreveu ela ao publicar um registro nos Stories.

Algumas horas depois, a esposa de Du Nunes voltou para contar os detalhes do que ouviu da médica.

“Fui à médica e estou superfanha. Vou explicar o que eu tenho: estou com sinusite, mas ela já está mais avançada. Fui uma criança muito alérgica e isso conta muito. Não cuidei das minhas alergias e sinusites ao longo da vida, por isso ficou uma bola de neve, mas vamos resolver”, disse ela ao compartilhar um vídeo no Stories.

“Também estou com otite e também mais avançada, por isso estava com toda aquela dor de cabeça e no rosto, já veio tudo para cá. Vou me cuidar e tomar os remédios que preciso, além de acompanhar com a minha obstetra e a minha otorrino”, informou.