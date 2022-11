Grávida do segundo filho, Thaila Ayala recria foto de primeira gestação em NY

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 4:48 Compartilhe

Thaila Ayala está de férias em Nova York, nos Estados Unidos, e tirou a quarta-feira (9) para um passeio pelo Central Park. A atriz, que está grávida de Tereza, aproveitou para recriar uma imagem da primeira gravidez, de Chico.

“Trouxe o Chico e agora Tereza pra passear no lugar que ERA o meu favorito no mundo, percebi nessa viagem que meu lugar favorito no mundo mudou para onde vocês, minha família, estiverem!”, escreveu na legenda.







Veja também







Nas imagens, a atriz aparece deitada na grama, próxima ao lado do Central Park com o edifício San Remo, ao fundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias