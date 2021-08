Grávida do segundo filho de Junior Lima, Mônica Benini mostra barriga

Nesta sexta-feira (06), Mônica Benini usou as redes sociais para exibir o barrigão de grávida. Ela espera o segundo filho do casamento com Junior Lima, com quem já tem Otto, de 3 anos.

“É tanta vida pulsando dentro de mim”, escreveu ela na legenda. O casal vai ter uma menina, e está muito animado com a novidade. Para completar os relatos gestacionais, Mônica fez uma reflexão importante sobre gravidez e estar grávida na pandemia, quando o apoio da família e amigos é restrito.

“Existe uma ambiguidade muito singular no gestar… ao mesmo tempo que, talvez, seja um dos processos mais solitários da vida de uma mulher, porque envolve toda uma complexidade que só quem vive sente (do lado de fora é tudo intangível, intocável e temperado pelos ‘hormônios desajustados’), traz consigo a sensação de que somos dois corações, batendo em sintonia e que, provavelmente, dentro de nós esteja um dos nossos grandes parceiros (as) da vida. Não tem toda a família reunida por perto, não tem amigas, não tem eventos de despedida da vida sem recém-nascido. Tem insegurança, medos e uma leve sensação de vazio, que é aliviada pelos que estão ao meu lado e pela minha bebê, que chuta incansavelmente minha barriga”, disse.

Veja:

