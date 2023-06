Grávida do 4º filho, Kourtney Kardashian exibe barrigão: ‘Pequeno baterista’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 3:59 Compartilhe

Bebê a bordo! Na última quarta-feira (28), Kourtney Kardashian abriu o álbum de fotos de sua gestação. A socialite americana, que será mãe pela quarta vez, está à espera de um menino, cujo nome ainda não foi revelado.

“Pequeno garoto baterista vindo logo”, escreveu ela, na legenda de uma das publicações. O pequeno é fruto de seu casamento com Travis Barker, baterista da banda Blink-182.

Nas fotos, Kourtney aparece vestindo um vestido cinza coladíssimo e posa ao lado do marido, próximos a uma bateria. Em outra publicação, ela aparece em frente à uma piscina. Veja:

Recentemente, a irmã de Kim Kardashian anunciou sua gravidez ao público durante um show do Blink-182. Além do bebê que está por vir, ela também é mãe de Mason (13), Penelope (10) e Reign (8), frutos de seu casamento com o ex-marido Scott Disick. Barker, por sua vez, é pai de Landon (19) e Alabama (17), filhos de sua ex-esposa Shanna Moakler.

