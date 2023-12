Grávida de Teo Teló, Gabi Luthai revela sexo de bebê

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 4:11 Para compartilhar:

Gabi Luthai e Teo Teló revelaram nesta segunda-feira, 18, o sexo do bebê que estão esperando. A influencer está gravida do primeiro filho do casal.

No Instagram, Gabi mostrou detalhes do chá revelação do primogênito, que é um menino. Ainda nos stories da rede social, ela brincou sobre ter “energia de mãe de menino” e contou que o marido escolheu o nome do pequeno, que ainda não foi revelado, antes de saber o sexo.

Recentemente, Gabi revelou que, originalmente, engravidou de gêmeos, mas perdeu um deles antes da 11ª semana de gestação.

“Éramos três, os gêmeos e eu. Foi um misto de emoção e medo, porque eu corria o risco de perder os dois. Semanas antes tive um sangramento que se deu por um descolamento ovular, que pode ocorrer no comecinho da gestação. Assustei demais! A área com sangue era grande e eu precisei fazer repouso absoluto, usar medicação e mesmo assim não havia certeza de nada”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias