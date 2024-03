Grávida de suposto filho de Neymar, Amanda Kimberlly exibe barriga e revela sexo do bebê

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/03/2024 - 17:10 Para compartilhar:

Em janeiro deste ano, circulou a notícia que Neymar seria papai novamente. Segundo informações do portal Leo Dias, os familiares do jogador, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 5 meses, com a influenciadora Bruna Biancardi, confirmaram os rumores da nova paternidade.

Desde que saiu na mídia que terá mais um herdeiro, Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ele não nega, mas também não assume a possível paternidade.

De acordo com o jornalista, a mãe do terceiro filho de Neymar se chama Amanda Kimberlly, mas é conhecida como Kim. Ela é modelo e mora em São Paulo. Kimberlly já namorou o cantor Koba da banda Restart, além de já ter participado do reality show, “Are You The One?”, da MTV em 2017.

Nesta sexta-feira, 8, a moça publicou duas fotos nas suas redes sociais, uma mostrando um anel com uma pedra vermelha, e dois pingentes: um coração e uma menina. Já no outro registro, ela acaricia a barriga de grávida e escreveu “My girl”, que se traduz do inglês como “Minha menina”.

