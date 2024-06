Grávida de sete meses, Virginia Fonseca revela destino do ‘Sabadou’ durante puerpério

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2024 - 10:06 Para compartilhar:

A influenciadora e, agora, apresentadora de televisão Virginia Fonseca está na reta final de sua terceira gravidez. À espera de José Leonardo, seu primeiro menino com Zé Felipe, Virginia recentemente revelou como ficará o “Sabadou com Virginia”, seu programa no SBT, após dar à luz.

Em entrevista à “Quem”, a nora do cantor Leonardo contou que deve pausar as gravações já em agosto. “Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar ‘no batidão’ até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele”, relatou ela, que mora em Goiás e trabalha em São Paulo.

No comando do “Sabadou” desde abril, Virginia ainda contou que não deve se ausentar das telinhas: “A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito […] Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser”, explicou.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1.