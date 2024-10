Grávida de oito meses, ex-BBB Andressa Ganacin é internada na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Prestes a dar à luz sua primeira filha, Sarah, Andressa Ganacin surpreendeu os seguidores na manhã desta terça-feira, 8, ao revelar que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

A ex-BBB, que está no oitavo mês de gestação, explicou que foi ao departamento médico para uma consulta de rotina de pré-Natal, porém foi diagnosticada com pré-eclâmpsia. Ela já tinha compartilhado nas redes sociais que sua pressão tinha subido um pouco, mas não tinha se alarmado.

“Minha gestação com 33 semanas até então foi muito linear, tranquila, pressão estável, nunca tive hipertensão, a Sarah crescendo muito bem e sem nenhuma complicação. Eu realmente não pude reclamar de nada”, contou ela, que é casada com o também ex-BBB Nasser Rodrigues.

“Para minha surpresa, a tal da pré-eclâmpsia chegou por aqui. Para quem não sabe, é uma condição que traz riscos altíssimos para a vida da mamãe e do bebê. Quando fomos medir a pressão na consulta… 17/10! E prontamente a Dra. Daniele me encaminhou com urgência para o Pronto Atendimento”, relatou.

Ao chegar ao hospital, a mãe de primeira viagem disse que sua pressão continuou subindo, então ela teve de ser internada na UTI para tomar medicações.

“Foi assustador? Foi! Tive muito medo? Tive! Estão sendo dias de resiliência e incertezas? Sim! Mas nesses dias pudemos entender ainda mais que o controle de absolutamente tudo está nas mãos de Deus”, escreveu na postagem.

Andressa e Nasser descobriram o sexo do bebê em junho deste ano. O casal, que se conheceu na 13ª edição do reality show, e se casou em 2021, reuniu alguns familiares em um resort no estado de São Paulo para um chá revelação intimista, no qual descobriram que serão pais de uma menina.

Antes desse momento tão sonhado, Andressa – que tem 34 anos e está há 11 anos com Nasser -, contou que era constantemente cobrada pra ser mãe e chegou a ser atacada.

“É injusta a forma como a sociedade cobra a mulher para gerar um filho. Desde que saímos do BBB, me cobram de ‘dar um filho para o Nasser’, a ponto de me ofenderem com várias palavras, como ‘seca’, ‘velha’… Sei que muitas pessoas até não falam por mal, mas ia me minando. Eu me sentia invadida e cobrada! As mulheres têm que ter a liberdade de decidir se querem filhos ou não e quando bem entenderem, sem pressão.”

