Grávida de Neymar, Bruna Biancardi posa com barriguinha à mostra

Da Redação 12/07/2023 - 23:59

Bruna Biancardi usou as redes socias nesta quarta-feira, 12, para mostrar o brilho da gravidez. No Instagram, a namorada de Neymar posou usando top azul e mostrando a barriguinha que carrega sua primogênita Mavie, segunda filha do jogador.

“Uma foto em um mood bem ‘mamãe’ pra vocês”, brincou ela, na legenda da publicação.

Recentemente, a influenciadora comentou que “exclui 99% das opiniões alheias” e tenta se manter longe das redes sociais. Por isso, os comentários de seus posts são restritos a familiares e amigos.

“Você está a cada dia mais maravilhosa!”, elogiou uma amiga de Bruna. “Linda, Bru! Tão feliz vendo você realizar esse sonho!”, comemorou outra.

Veja:

