Grávida de Neymar, Bruna Biancardi exibe barrigão ao posar na piscina

Bruna Biancardi compartilhou em sua rede social que curtiu bastante o calorão do final de semana. No domingo, 17, a influenciadora, que está grávida de sua primeira filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, postou umas fotos, ao lado do seu cachorrinho e exibiu o barrigão na piscina de sua mansão.

O post rendeu muitos elogios dos internautas, que comentaram: “Você tá cada dia mais linda e sua barriga também”; disse uma usuária; “Muito linda essa mamãe”, reagiu outra.

Na semana passada, por meio dos Stories do Instagram, Biancardi mostrou onde será o quarto de Mavie. Ela revelou os detalhes da obra que está ocorrendo na casa dos pais dela, onde eles planejam criar um cantinho especial para o bebê.

“Ah, e começou uma obrinha aqui em casa. Já queria fazer um quartinho pra Mavie, pra ela ter o cantinho dela quando a gente estiver aqui, na casa dos meus pais. E vou mostrando pra vocês também ao longo dos dias”, disse Bruna.

A namorada de Neymar ainda detalhou o planejamento, revelando que a obra é apenas o primeiro passo, seguido pela decoração. Biancardi fez um tour pelo quarto, já com o chão preparado para receber a pintura, e enfatizou que o espaço é uma suíte, com um banheiro ao lado.

Veja abaixo as fotos de Bruna Biancardi:

