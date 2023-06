Grávida de Neymar, Bruna Biancardi divulga convite de chá revelação; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 9:55 Compartilhe

Neste sábado (24), Bruna Biancardi e Neymar reúnem amigos e familiares para o chá revelação do segundo filho do jogador. O evento acontecerá na mansão do atleta, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e os convidados já estão chegando ao local.

Nas redes sociais, alguns convidados mostraram o convite do chá revelação, além de uma caixa de presentes que cada um recebeu ao chegar em Mangaratiba. O conteúdo foi compartilhado por Biancardi, que espera o segundo herdeiro de Neymar.

O convite em questão, traz a seguinte mensagem: ‘Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor”.

No chá revelação deste sábado, Bruna e Neymar vão descobrir o sexo do bebê. O atleta já é pai de um menino, Davi Lucca, fruto do relacionamento entre o jogador e a influenciadora Carol Dantas.

