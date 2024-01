Grávida de médico, sumiço do irmão e dívida no Serasa: as últimas informações de Suzane von Richthofen

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 12/01/2024 - 11:32 Para compartilhar:

Nesta semana, Suzane von Richthofen, de 40 anos, acusada de ter mandado matar os pais, Manfred e Marísia, em 2002, voltou a repercutir na mídia após a coluna True Crime, do jornalista e escritor Ullisses Campbell, no jornal O Globo, informar que a herança da família von Richthofen, que ficou sob os cuidados do irmão de Suzane, Andreas, tornou-se uma dívida milionária.

Um ano desde que foi solta, Suzane também está com dívidas e nome sujo. De acordo com o portal LeoDias, ela deve cerca de R$400 para O Boticário, famosa loja de cosméticos. Juntando outra dívida, desta vez para o banco Caixa Econômica, Suzane von Richthofen está com o nome sujo por R$818 e parou até mesmo no Serasa.

