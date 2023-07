Grávida de MC Ryan, Giovanna Roque confirma fim do relacionamento após polêmica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 22:06 Compartilhe

Giovanna Roque anunciou, nesta sexta-feira (28), o fim do relacionamento com MC Ryan. de quem está grávida do primeiro filho.

Ela usou os Stories de seu Instagram para contar que vai seguir sozinha na gestação. Os dois estão à espera de uma menina, Zoe.

“A partir de hoje eu estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Portanto, não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio”, escreveu ela na publicação.

A manifestação sobre o relacionamento com o cantor acontece dias após a polêmica no chá de bebê.

É que, durante a revelação, Giovanna acabou sendo excluída da comemoração do funkeiro, que estourou uma garrafa de champanhe e celebrou apenas com os amigos.

Nesta semana, MC Ryan chamou a atenção após a divulgação de uma conversa com o jogador de futebol Neymar, que também será pai de uma menina.

Em um bate papo, o cantor sugere ao atleta ter uma arma para defender as filhas de possíveis investidas de homens interessados nelas.

“Somos papais de meninas agora hein, lindão. Os reis da revoada agora vão ter uma menininha. Coração chega a apertar”, escreveu o funkeiro.

Neymar afirmou também estar preocupado.

“É, rapaz. Agora ‘tamo’ f*dido”, disse o jogador de futebol.

Ryan respondeu que compraria uma arma para ele e o amigo, supondo que os dois devem se preparar para defender as filhas contra homens que queiram se aproximar delas.

