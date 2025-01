Grávida de MC Daniel, Lorena Maria fala sobre polêmica envolvendo cantor e enfermeira

Lorena Maria, que está grávida do cantor MC Daniel, usou suas redes sociais, na última terça-feira, 21, para falar sobre a polêmica envolvendo o namorado após vazamento de áudio de uma enfermeira. O conteúdo viralizou na web.

Prestes a dar à luz, a influenciadora foi à maternidade onde fará seu parto. A profissional, que trabalha na mesma unidade médica, teria enviado áudio para colegas fazendo comentários sobre a aparência do funkeiro.

“Meninas lindas, minhas filhas, minhas queridas, deixa a mamãe fazer um negocinho aqui, que é pra gente não ter problemas. A qualquer momento a esposa do MC Daniel, aquele homem feio que parece o Máscara, vai se internar na unidade. Então, peço por obséquio que as bonitas se controlem, não se ouricem, não tirem fotos, não peçam autógrafo”, diz a voz na gravação.

“Já foi mandado uma técnica embora por esse motivo. Se vocês preservam o empreguinho de vocês e acham que um autógrafo não vale porra nenhuma, mantenham a disciplina, a postura, como mulheres posturadas como vocês são. Conto com a compreensão e a postura de vocês”, finalizou a voz na mensagem.

Após a viralização do áudio, que gerou polêmica na web, Lorena se pronunciou sobre o ocorrido. Ela contou que, apesar da situação, não irá trocar de maternidade.

“A gente já ouviu o áudio, mas eu não posso trocar de maternidade, gente, porque a minha obstetra só faz parto lá e ela foi uma mãe pra mim a minha gestação inteira, ela é maravilhosa. Então, quem vai fazer meu parto vai ser ela e a equipe dela, então sem preocupações, vai dar tudo certo”, disse a influenciadora.

Ainda nos Stories do Instagram, Lorena desabafou sobre sua gravidez.

“Nessa reta final, eu só quero paz. A moça do áudio também não foi legal com as meninas, não foi legal o que ela falou, mas, gente, Deus abençoe. Só quero paz, estou precisando, não tive paz a gravidez inteira e só quero ficar de boa pra poder dar luz com a benção de Deus”, completou ela.

Já na tarde desta quarta-feira, Lorena compartilhou um vídeo bem-humorado sobre a situação.

Mais cedo, já havia se manifestado sobre o caso pedindo que a enfermeira não seja demitida.

“Nós é da paz. Não quer guerra com ninguém. Eu fiz isso aí, né? Não pedi pra demitir ninguém”, disse. “Já temos a casa em São Paulo, mas vamos ter uma casa no Rio também, porque o molecote vai nascer carioca. Fomos ver casas, ir ao médico e conhecer a maternidade… Não queremos que ela seja demitida”, completou ele.

