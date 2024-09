Grávida de MC Daniel, Lorena Maria é levada às pressas ao hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 13:39 Para compartilhar:

MC Daniel usou seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 16, para informar que levou a namorada, Lorena Maria, que está grávida do primeiro filho do casal, às pressas ao hospital.

Segundo relato, ela teve um sangramento e passou por exames. Apesar do susto, tanto o bebê quanto a influenciadora digital estão bem.

“Tivemos um susto nesta madrugada quando estávamos indo dormir… Lorena teve um sangramento, viemos na emergência, fizemos ultrassom e, graças a Deus, está tudo bem”, escreveu, mostrando que esteve na maternidade por volta das 3h da manhã.

+ MC Daniel mostra ultrassom do filho e rebate críticas sobre namorada

O casal anunciou a gravidez em agosto. Cerca de uma semana depois, revelaram, no “Mais Você”, que o bebê é um menino.

Vale lembrar que em maio, durante a partida de Futebol Solidário em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, no Maracanã, MC Daniel revelou que tinha um desejo imenso de ser pai e arriscou dizer que a chegada de seu primeiro herdeiro seria ainda este ano: “[Vou ser pai ainda] esse ano, se Deus quiser”.

Agora, com o filho a caminho, ele contou que pretende sair de licença paternidade de até quatro meses para dividir os cuidados do bebê com Lorena.