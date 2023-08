Grávida de gêmeos, Bárbara Evans vai ao hospital às pressas: ‘Estou sem dormir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 7:50 Compartilhe

Grávida de gêmeos e mãe de Ayla, de 1 ano e 3 meses, a modelo Bárbara Evans precisou ir ao hospital às pressas na noite desta quinta-feira, 3. No Instagram, ela apareceu no local de atendimento médico e explicou a situação, que a impossibilitou de dormir.

O assunto começou com Bárbara tranquilizando os fãs: “Estou no hospital, está tudo bem. Tem nada a ver com os bebês”.

Na sequência, ela explicou o ocorrido: “Lembram da minha unha com problema? Fui deitar para dormir e ela começou a latejar. Estava até agora tentando dormir e não consegui, tive que vir ao hospital para ver o que posso tomar e o que está acontecendo nessa unha. Estou sem dormir, ainda”.

A modelo mostrou o dedo em questão e relatou que além da dor, a região estava vermelha e quente. “O normal e o dedo. Olha como está. Vocês não têm noção da dor que estou sentindo. Para eu levantar e vir ao hospital por causa de uma unha, é porque o negócio está triste. Não estou conseguindo encostar o dedo no chão. Isso que estava tudo bem, começou a doer assim que cheguei no hotel”, detalhou.

