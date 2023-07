Grávida de gêmeos, Bárbara Evans procura profissionais para ajudar as três babás de sua primogênita

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 18:28 Compartilhe

A influenciadora Bárbara Evans está à procura de novas babás. Grávida dos gêmeos Álvaro e Antônio, ela já conta com a ajuda de três profissionais para cuidar de sua filha mais velha, Ayla, de um ano e três meses.

“Vamos contratar mais babás. Estamos procurando. A Ayla tem uma babá, que fica durante o dia, e duas que revezam à noite”, disse ela ao ser questionada em sua caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (20).

“Para os gêmeos, a gente quer uma pessoa que possa morar aqui por um tempo para ficar direto e uma que ajude durante o dia”, explicou.

A modelo destacou que a primogênita está maiorzinha e, com isso, as suas funcionárias vão poder ajudar as novas babás com os gêmeos, Álvaro e Antonio.

“As babás da noite da Ayla vão ajudar com os gêmeos. A Ayla não dá trabalho mais”, garantiu a filha de Monique Evans.

As três crianças são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Os dois estão juntos desde 2018 e noivaram um ano depois. O casamento precisou ser adiado por causa da pandemia da Covid-19 e somente aconteceu no fim de 2022.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

