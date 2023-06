Grávida de gêmeos, Bárbara Evans descarta preocupação com o corpo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 8:22 Compartilhe

Bárbara Evans está grávida mais uma vez, à espera dos gêmeos Álvaro e Antonio, frutos do casamento com Gustavo Theodoro. Após a primeira gestação, da filha Ayla, a modelo passou por um processo de emagrecimento e conseguiu eliminar 25 kg. Agora, ela se prepara para novas mudanças no corpo, mas garante não estar preocupada com a estética.

No Instagram, na noite da última terça-feira (20), Bárbara entrou no assunto após ser questionada por um seguidor: “Você está preocupada com o corpo nesta gestação de gêmeos?”. “Com o corpo? Não! Estou preocupada com a minha saúde e a dos bebês”, respondeu a modelo.

Recentemente, ela expôs que ganhou pouco peso durante o primeiro trimestre da segunda gravidez. “Quando engravidei, estava com 56 kg. Hoje, estou com 57 kg. Sexta que vem eu completo os três meses, e início o quarto mês”, declarou.

