Grávida de gêmeas, Nanda Costa mostra barriga

Nanda Costa mostrou como está a sua barriguinha de gestação das gêmeas que espera com Lan Lanh. O casal anunciou que espera duas meninas no último domingo (27) no “Fantástico”.

A atriz e a percussionista estão juntas desde 2014, mas assumiram o romance no Dia dos Namorados de 2018. Em conversa com a Quem, ela relembrou que escondeu por alguns anos o relacionamento.

“Eu ficava tensa. A gente ia em festa em carros separados. Lá dentro ficava trocando WhatsApp com a Lan para avisar quando tinha fotógrafo por perto. Quando a gente estava na praia, eu falava: ‘Se afasta porque tem paparazzi atrás daquela barraca’. Quando a gente ia tirar foto com amigos, não ficava do lado dela para não chamar atenção. Parecia que eu ia ser pega no erro, enquanto na verdade estava tudo certo”, conta Nanda, que elogia a paciência, parceria e bom-humor de Lan Lanh.

“A Lan sempre foi muito leve. Ela só me falava: ‘Fe, para de sofrer. Se você fica mais tranquila em ir em carros separados, tudo bem, mas você não deve satisfação para ninguém’. Na praia, quando eu pedia para ela se afastar, ela ia para o lado. Quando a gente via a foto no jornal ela falava: ‘Eu tô gatinha?’. Essa leveza dela em respeitar o meu tempo me ajudou muito. A Lan é o sol da minha vida. Ela é uma companhia maravilhosa. Tanto é, que nem na pandemia, a gente brigou”, diz ela, que celebra agora em janeiro sete anos de união.

Veja também