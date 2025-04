Grávida de filho de Gabriel Jesus, Raine Lima faz desabafo sobre haters da internet

A influenciadora Raiane Lima, 23, esposa do jogador Gabriel Jesus, utilizou as redes sociais para desabafar sobre críticas à seu relacionamento e às brincadeiras entre o casal nesta quarta-feira, 1º. A jovem, que já é mãe de Helena, 2, está grávida de sete meses e costuma compartilhar o progresso da gestação com os seguidores.

Com uma foto mostrando a barriga, ela revelou: “Às vezes penso em compartilhar aqui um pouquinho de nossas vidas, da gestação, da filha, mas logo desisto quando vejo gente infeliz a todo momento palpitando em tudo negativamente, desejando o mal, sendo malvados com crianças inocentes, não dá.”

Além disso, a influenciadora também aproveitou para se declarar ao amado, que recentemente passou por uma cirurgia no joelho e está em processo de recuperação: “Brincadeiras à parte, você é o melhor companheiro e pai. Só nós sabemos o quanto oramos, tentamos e esperamos esse bebê! Fora a massagem que, de fato, me prometeu e não fez, você é o melhor companheiro da vida.”

“Infelizmente, você não pode me ajudar como gostaria devido ao período de recuperação, que é necessário, e está tudo bem! No momento precisa de mais cuidados no dia a dia do que eu. Então, para os mimimi, que se incomodam ate com uma brincadeira sobre uma massagem no pé ou sobre um desconforto sentido, xiu”, completou.

No final, ainda comentou sobre os incômodos que a gestação tem trazido: “Eu não estou reclamando da gestação, jamais! Pelo contrário, estou ciente do processo da gestação, das dores, dos enjoos, vômitos, riscos, cuidados, e também da responsabilidade que teremos pela frente com nossos filhos.”

“Mas é o processo e, pra mim, está sendo assim. E está tudo bem! Somos gratos a Deus por tudo, simplesmente gratos por nos permitir sermos papais de novo”, concluiu.

Pedido de massagem

O desabafo aconteceu após uma brincadeira entre Raiane e Gabriel nos stories do Instagram. Em uma série de vídeos, a influenciadora se “humilha” para o marido fazer uma massagem nela, cuidado diário que ele já havia prometido antes, mas que cumpriu poucas vezes.

“A vida de grávida de se humilhar pro marido pedindo massagem. É humilhação, sério. Pediu tanto um bebê, prometeu massagens todo dia e falou que eu ia ter tudo que tivesse direito. Resultado: seis meses, duas massagens e isso depois de muita humilhação. Não caiam no papinho, meninas, não caiam!”, se divertiu.