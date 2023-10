Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci ‘prevê’ sexo do bebê: ‘Sentimento de mãe’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 12:26 Compartilhe

Grávida de Arthur Aguiar, com quem terminou o namoro dois dias após o anúncio da gestação, Jheny Santucci ainda não sabe o sexo do bebê. Apesar de ser mãe de primeira viagem, a empresária já aposta em seu instinto materno para tentar descobrir se terá um menino ou uma menina.

No Instagram, ela sempre interage com os seguidores sobre a gravidez e costuma tratar o bebê com pronomes masculinos. “Eu falo ‘ele’ porque é um bebê”, justificou.

Contudo, Jheny já tem sua opinião sobre o sexo da criança: “Às vezes o povo fala ‘você já sabe que é menino?’ Não, gente, eu não sei de nada, juro por Deus. Eu acho que é um menino. Eu acho, meu sentimento de mãe diz que é um menino. Mas iremos descobrir todo mundo juntinho”.

