Grávida de 7 meses, Virginia Fonseca mostra barriga: ‘Formou um ovo’

Virgínia Fonseca compartilhou com os seus seguidores como está a barriga da sua segunda gestação. A influenciadora está grávida de sete meses de uma bebê que se chamará Maria Flor, fruto do seu casamento com Zé Felipe. Em vídeos, a influencer filmou a neném mexendo e também o formato inusitado que ficou a barriga.







“Formou um ovo”, brincou Virginia, já deitada cama, pronta para dormir.

Assim que acordou nesta segunda (25), ela continuou exibindo, toda orgulhosa, o corpo na gestação. Virginia experimentou alguns biquíni, já que contou que vai viajar para praia mais tarde.