Grávida, Daiana Garbin, mulher de Tiago Leifert, mostra barriga de 6 meses

A jornalista Daiana Garbin, que espera sua primeira filha com o marido, Tiago Leifert, compartilhou imagens do barrigão de 6 meses. O casal anunciou a gravidez no final de abril.

“Estou muito exibidinha hoje. Coloquei até um salto alto só pra vir mostrar pra vocês. Olha o tamanho que ela já está!”, disse a jornalista no Instagram. No começo do mês, a esposa do apresentador do Big Brother Brasil revelou que a filha se chamará Lua.

Tiago e Daiana se casaram em novembro de 2012 em uma cerimônia conjunta com a irmã de Tiago, Marcela, que trocou alianças com o diretor Willem Van Weerelt na mesma noite.

Veja também