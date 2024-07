Grávida, cantora Camila Campos é diagnosticada com câncer de mama

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 9:39 Para compartilhar:

A cantora gospel Camila Campos, esposa do ex-jogador de futebol Léo, que defendeu as cores de Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, entre outros, foi diagnosticada com câncer de mama em estado avançado e está internada para tratamento. Camila está grávida de sete meses de Sophia, primogênita do casal.

O comunicado foi feito por meio dos perfis de Instagram do casal: “Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento; para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia”, começa o comunicado.

Camila e Leo ainda afirmaram que o diagnóstico é “assustador e desmotivante aos olhos da medicina”, mas disseram estar confiantes na cura.

“Servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar. Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta”, escreveu o casal.

