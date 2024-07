Grávida, Camila Campos revela que câncer de mama se espalhou para os ossos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 9:03 Para compartilhar:

Camila Campos atualizou seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 24, a respeito de seu estado de saúde. A cantora gospel, que está grávida de sete meses, postou uma foto deitada na cama de hospital, com o cabelo mais curto, e revelou na legenda da postagem que o câncer de mama, descoberto este mês já em estágio avançado, se espalhou para os ossos.

A influenciadora aproveitou a ocasião para desabafar e pedir orações pela sua melhora. “Os processos de Deus em minha vida… Não, não é um novo corte de cabelo! Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de sete meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos”, iniciou.

Camila pediu para que orem por ela e por sua família. “Vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida”, completou.

Camila Campos contou sobre a doença nas redes sociais no dia 12 de julho. Sua segunda filha se chamará Sophie. Ela também é mãe de Bela, de 3 anos. Ambas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Leo Zagueiro.

