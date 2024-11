Grávida, Brunna Gonçalves se emociona ao ‘conversar’ com o bebê: ‘Momentinhos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Brunna Gonçalves, 29 anos, compartilhou um momento íntimo entre ela e seu filho que ainda está na barriga, e revelou que sempre se emociona ao “conversar” com o bebê.

Através dos Stories do Instagram, nesta domingo, 17, a bailarina publicou uma declaração de amor à criança, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla, 32.

“Eu sempre me emociono quando temos esses momentinhos, fico muito feliz e grata a Deus por termos conseguido! Foi tudo tão planejadinho… Nós já o(a) amávamos tanto antes mesmo dele(a) estar na barriga”, disse Brunna.

O anúncio da gestação aconteceu no final da semana passada, durante show da turnê “Numanice 3”, em São Paulo, por meio de um vídeo exibido no telão.

Porém, de acordo com a influenciadora, a intenção era anunciar a gravidez no show do Numanice, no Rio, cidade onde as duas nasceram e cresceram, e onde moram suas famílias. A mudança de planos veio devido à distância da data do próximo show de Lud na cidade carioca, em dezembro, e elas temiam que a notícia vazasse.