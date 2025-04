Grávida, Brunna Gonçalves quebra superstição e toma bronca da mãe

A dançarina Brunna Gonçalves, 31 anos, contou que tomou uma bronca de sua mãe, Miriam Gonçalves, nesta quarta-feira, 23, por ter quebrado uma superstição. Na reta final da gestação de Zuri, sua primeira filha, fruto da união com Ludmilla, ela resolveu montar o berço da filha, sem saber que estava tomando uma decisão errada.

É que segundo a futura vovó, a tradição manda que o móvel somente seja montado depois do parto, devido a uma superstição. A situação foi relatada pela influenciadora através de seu perfil no Instagram, onde ela compartilha alguns destaques do quarto da bebê.

“Agora, uma coisa que eu não sabia… Eu mandei uma foto do quartinho da Zuri para minha mãe, e aí ela falou: ‘Por que o berço já está montado?’. Eu falei: ‘Eu tenho que deixar o quarto todo pronto, né?’. ‘Não! Não pode! O berço só se monta depois que a criança nasce’. Sabiam disso? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida inteira. Que berço só se monta depois que a criança nasce”, disse ela, surpresa, em vídeos publicados nos Stories.

“Vou ter que desmontar, porque ela falou que não era para montar agora. Vocês já ouviram falar isso? Eu tenho que obedecer, né, gente? Porque se eu não obedeço, amor… Eu vou andando em uma grande confusão”, previu Brunna.

A dançarina disse, ainda, que consultou a mãe de Ludmilla, Silvana, para saber se ela também acreditava na superstição e a sogra confirmou.

“Eu tinha aproveitado que o povo estava aqui, né? Um monte de gente para montar o quarto. Eu falei: ‘Monta o berço também’. Agora eu tive que pedir para todo mundo desmontar o berço. Sabe lá quando eu vou montar”, completou.

Zuri é a primeira filha de Brunna Gonçalves e também de Ludmilla. As duas estão juntas desde 2018 e anunciaram a gestação em novembro.