Grávida, apresentadora Lucilene Caetano é internada 2 meses após alta

A apresentadora Lucilene Caetano, 40 anos, voltou a ser internada na última quarta-feira, 5, dois meses após receber alta hospitalar. Grávida do quarto filho, ela teve Influenza B e pneumonia bacteriana em novembro de 2024 e precisou de atendimento intensivo por 15 dias.

Nesta sexta-feira, 7, a jornalista fez um desabafo sobre seu estado de saúde e contou que precisou ser internada novamente.

+Lucilene Caetano celebra alta hospitalar após 15 dias de internação em UTI

+Especialista explica derrame pleural, tratado por Lucilene Caetano após influenza B

“Estamos de volta! Só que agora na semi UTI em isolamento. Graças a Deus! Digo graças a Deus por não ser UTI mais uma vez. Dessa vez, a Covid (que nunca tive) me pegou. A internação aconteceu na quarta-feira (05/02) à noite após eu ter sintomas horríveis como muitos calafrios, pressão baixa, tosse, dor intensa pelo corpo todo, olhos ardendo, febres e dores de cabeça”, relatou ela em textos publicados nos Stories,

“Tinha ido ao salão fazer o cabelo e comecei a me sentir muito mal. Saí do cabeleireiro e vim direto pro hospital por desencargo de consciência. Acabei ficando internada na SEMI UTI até mesmo devido a gravidade do que tive recentemente. E agora… mais essa”, lamentou.

Em outubro do ano passado, Lucilene Caetano deu entrada no hospital para tratar Influenza B e pneumonia bacteriana, que evoluiu para derrame pleural. Ela recebeu alta no dia 13 de novembro, já na 18ª semana de gestação.

Lucilene entrou na 17ª semana de gestação. Segundo exames, a bebê está bem e não foi afetada pela condição de saúde da mãe.

A jornalista é casada com o lutador Felipe Sertanejo. Ela trabalhou como apresentadora da Band e do BandSports entre 2017 e 2022.