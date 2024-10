Gravadora de Liam Payne teria demitido o astro poucos dias antes de sua morte, revela jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 11:35 Para compartilhar:

Liam Payne teria sido demitido da sua gravadora dias antes de sua morte, revelou o jornal “Daily Mail”. Uma fonte interna revelou ao jornal que a Universal Music optou por dispensar o cantor após desafios para alavancar sua carreira. Antes de finalmente demitir o astro, a gravadora ainda teria supostamente adiado o lançamento de seu segundo álbum solo.

Após os membros do One Direction decidirem seguir caminhos separados em 2016, Liam assinou com a gravadora Capitol Records, subsidiária da Universal, que passou a contratar oficialmente o cantor após uma reformulação interna.

Liam vinha enfrentando um momento difícil em sua carreira, revelou o Daily Mail. No início de outubro, o ex-Relações Públicas do cantor havia se demitido e deixado o astro sem qualquer representação pública, o que pode ter dificultado sua “defesa” frente à demissão.

“Liam queria fazer o tipo de música que gostava, mas sua gravadora acreditava que isso não conquistaria os fãs do 1D, então houve divergências sobre a forma como sua marca deveria ser comercializada”, declarou uma fonte interna ao jornal. “De todos os garotos do One Direction, Liam estava no caminho errado musicalmente”, completou , dizendo que a empresa estava fazendo um ‘corte de gastos’ e que a má fama do ex-astro acabou ajudando a determinar seu destino.

As semanas anteriores à sua morte foram marcadas por situações tensas com os fãs no meio online. Depois que atritos passados entre Liam e Zayn, ex-colega de banda, vieram ao público, uma enxurrada de mensagens de ódio e desconfianças dos Directioners podem ter devastado o músico. “Zayn pedindo para o idiota irritante do Liam calar a boca”, escreveu um usuário sobre um vídeo da época que o One Direction ainda estava ativo.

No Instagram, o ex-namorado da modelo Gigi Hadid prestou uma homenagem ao amigo e com quem supostamente tinha uma “rixa”: “Embora tenhamos batido de frente por causa disso algumas vezes, eu sempre respeitei você secretamente por isso. No que diz respeito à música, Liam, você era o mais qualificado em todos os sentidos”, escreveu o cantor em um post.

Em um post nas redes sociais, o perfil da Universal Music, que não lista mais Liam como um de seus artistas, escreveu: “Estamos devastados com a trágica morte de Liam Payne. O seu legado continuará vivo através da sua música e dos inúmeros fãs que ele inspirou e que o adoraram”.