Gravações de ‘Missão Impossível 7’ são retomadas em Veneza

VENEZA, 3 NOV (ANSA) – As gravações do novo filme da franquia “Missão Impossível 7”, com o ator norte-americano Tom Cruise, foram retomadas nesta terça-feira (3) em Veneza, na Itália.

O local que recebeu as gravações foi o Palazzo Ducale, um edifício histórico com vista para a Praça de São Marcos.

A área do prédio ficará fechada ao público até o dia 5 de novembro.

As filmagens do novo longa foram suspensas devido a uma série de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) entre os norte-americanos.

A Fundação dos Museus Cívicos de Veneza afirmou que é uma “grande oportunidade para exibir e relançar a magnificência do Palazzo Ducale e da própria cidade de Veneza”. (ANSA).

