Gravações de filme de Sorrentino interditam praias na Itália

NAPOLES, 16 AGO (ANSA) – O novo filme do diretor italiano Paolo Sorrentino começou a ser filmado na orla marítima de Nápoles e provocou polêmica no sul da Itália após interditar praias.

Por determinação da Autoridade do Sistema Portuário do Mar Tirreno Central, a população foi avisada que as praias de Rotonda Diaz e lido Mappatella ficarão interditadas nos dias 16, 19 e 21 de agosto por causa das filmagens.

Desta forma, todos os banhistas terão apenas a praia do Largo Sermoneta para curtir as três diferentes datas. No entanto, a decisão foi questionada por diversos políticos locais.

O deputado Francesco Emilio Borrelli e os vereadores do partido Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci solicitaram uma reunião com o governo local para “chegar a um acordo sobre uma solução que não penalize de forma tão extrema” os cidadãos.

“Achamos o fechamento e interdição de acesso por três dias realmente exagerado para permitir as gravações do novo filme de Sorrentino, um diretor que respeitamos e apreciamos”, escreveram eles em comunicado, acrescentando que são “três dias centrais para as férias de verão em um dos poucos lugares que oferecem praias equipadas e gratuitas para napolitanos e turistas”.

Além da interdição das praias, as gravações vão afetar o tráfego de veículos, incluindo o transporte público e a mobilidade ciclística, na cidade. Apenas os carros policiais e de emergência poderão passar.

O enredo do novo filme de Sorrentino permanece ultrassecreto, mas no centro da história deve estar o mito da sereia Partenope, que na mitologia grega não conseguiu seduzir Odisseu com suas canções, atirou-se ao mar e se afogou. Seu corpo apareceu em uma rocha simbólica onde fica Nápoles.

O filme começou a ser rodado na cidade em julho passado, quando Robert de Niro, que está de férias em Nápoles, visitou o cineasta no set de gravação. (ANSA).

