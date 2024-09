Gravação de especial de fim de ano de Roberto Carlos tem ingressos por até R$ 1.120

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 21:11 Para compartilhar:

O tradicional especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos, que é transmitido pela TV Globo, será gravado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 27 de novembro.

Os ingressos para acompanhar a gravação estão a venda no site da Eventim. O estádio foi dividido em oito setores. O ingresso mais barato é para a cadeira superior (R$ 120 – meia entrada) e o mais caro é para o setor “emoções” (R$ 1.120 – inteira), que fica em frente ao palco.

Esse formato de apresentação, em estádio, há anos não ocorre no especial do rei. Essa opção ampliará o público na plateia – o Allianz pode receber até 50 mil pessoas em apresentações como essa.

Último especial da Globo?

O contrato de Roberto, de 83 anos, com a TV Globo termina em março de 2025. O especial, no ar há 50 anos, poderá ser o último do cantor na emissora.

No entanto, a emissora evita falar sobre o assunto. “A Globo não comenta detalhes de contrato, mas podemos adiantar que este ano o Especial de Roberto Carlos estará ainda mais emocionante e único, coroando mais uma vez essa parceria que a Globo e o Brasil têm com o Rei”, diz uma nota enviada ao Estadão em agosto deste ano.

O Estadão também procurou a assessoria de imprensa de Roberto Carlos que negou que o especial de 2024 será o último do cantor na Globo.